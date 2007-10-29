Нужно написать скрипт на подобие tak.ru.

Срочно! Нужно удалить всё содержимое поддоменов на сервере. То есть я указываю список поддоменов, из которых нужно удалить все файлы, нажимаю "удалить", и скрипт автоматически все удаляет. Сами папки поддоменов удалять не нужно. Все папки поддоменов от всех ...