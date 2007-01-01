Удаление содержимого поддоменов на сервере

Срочно!

Нужно удалить всё содержимое поддоменов на сервере.

То есть я указываю список поддоменов, из которых нужно удалить все файлы, нажимаю "удалить", и скрипт автоматически все удаляет. Сами папки поддоменов удалять не нужно.

Все папки поддоменов от всех доменов лежат в корне папки public_html

т.е. удалять нужно все содержимое папок

public_html/poddomen1/

public_html/poddomen2/

public_html/poddomen3/

...