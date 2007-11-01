Доработка php+mysql пары скриптов

Нужно доработать пару простых скриптов:

Задача скриптов.

1. Вызывая скрипт getmessage.php с указанными параметрами в систему кладется сообщение.

2. Вызывая скрипт Sendmessage.php из системы берется первое неполученное сообщение.

Реализация FIFO.

Это есть - что нужно?

Задача для доработки:

1. Добавить айтентификацию по паролю (пароль постоянный заданный в config.php ) простою.

2. Добавить 2 времени: время получения сообщения, время забора сообщения в таблицы

3. Добавить контрол админ панель (просто страницу)

В ней ссылки на страницы, которые тоже нужно сделать:

1. Показать все соощения за такой-то период.

2. Показать статистику сообщений – количество сообщений за такой-то период, разбитых по таким-то интервалам (параметр задается -1 равен 1 часу), частота сообщения за эти промежутки (пример – показать эту таблицы за прошлую неделю, разбитую по 12 часов (по сменам работников) – оно показывает количество сообщений с 9-00 01.01.2007, по 21-0001.01.2007, 21-00 01.01.2007, по 09-00 02.01.2007, 9-00 02.01.2007, по 21-00 02.01.2007,...

3. Очистить сообщения все ИЛИ за такой-то период.

При выводе каждой из этих таблиц нужно добавить кнопку – Export Excel - просто сохранение текущей таблицы в csv формате (параметр , или ; должен задаваться в config.php).

Оставьте icq

Если сегодня постучитесь, сегодня сможем и закрыть задание.