Доработка php+mysql пары скриптов

$40
Веб-программированиеЗавершен18 заявок312 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доработать пару простых скриптов:

Задача скриптов.

1. Вызывая скрипт getmessage.php с указанными параметрами в систему кладется сообщение.

2. Вызывая скрипт Sendmessage.php из системы берется первое неполученное сообщение.

Реализация FIFO.

Это есть - что нужно?

Задача для доработки:

1. Добавить айтентификацию по паролю (пароль постоянный заданный в config.php ) простою.

2. Добавить 2 времени: время получения сообщения, время забора сообщения в таблицы

3. Добавить контрол админ панель (просто страницу)

В ней ссылки на страницы, которые тоже нужно сделать:

1. Показать все соощения за такой-то период.

2. Показать статистику сообщений – количество сообщений за такой-то период, разбитых по таким-то интервалам (параметр задается -1 равен 1 часу), частота сообщения за эти промежутки (пример – показать эту таблицы за прошлую неделю, разбитую по 12 часов (по сменам работников) – оно показывает количество сообщений с 9-00 01.01.2007, по 21-0001.01.2007, 21-00 01.01.2007, по 09-00 02.01.2007, 9-00 02.01.2007, по 21-00 02.01.2007,...

3. Очистить сообщения все ИЛИ за такой-то период.

При выводе каждой из этих таблиц нужно добавить кнопку – Export Excel - просто сохранение текущей таблицы в csv формате (параметр , или ; должен задаваться в config.php).

Оставьте icq

Если сегодня постучитесь, сегодня сможем и закрыть задание.

PHPMySQL
16 лет назад
fgroup
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Alwake
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
29 отзывов(-5)
16 лет назад
$30
1 день
Очень толковый парень - сделал все аккуратно - работать приятно. Маладца!
Хороший заказчик, всё чётко и понятно. Приятно работать.
  • Похожие заказы

  • Доработать магазин на базе oscomerce vam

    Нужно следующие моменты доделать в магазине модуль доставки почтой россии (в зависимости от региона и от массы расчитывается стоимость доставки, я пробовал установить EMS, но там другие расценки ну в принципе можно и его просто доработать) доделать модуль доставки ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Шаблон для mkportal`a

    $15

    Есть готовый дизайн (html-страничка) - необходимо на его основе создать шаблон для mkportal`a. Кто возьмется - отписывать тут, указывать цену вопроса, сроки и контакты. Оплата по webmoney.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание флеш сайта для фотографа

    Нужен сайт на флеше для фотографа. Примеры того, что мне нравится, можно посмотреть здесь: http://creativemotiondesign.com/ Необходимо, чтобы у меня была возможность в последствии самостоятельно добавлять страницы и менять фотографии на сайте. Пожалуйста, присылайте ваши конкретные предложения с ...

    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка скрипта-шутки

    Требуется разработка скрипта-шутки, типа такого http://damochka.ru/sex-test/ и http://zagaday.alvamedia.ru/ Что из обязательного - такая же реферальная система (ссылки вида http://damochka.ru/sex-test/?id=546617), статистика простая, и админка, с возможностью удалять/редактировать/просматривать. сделать требуется качественно. Оставляйте цены, сроки и контакты. Оплата в WMZ, наличными ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт Вопрос Ответ

    $250

    Необходим скрипт для сайта http://www.chinline.ru/ Вопроса и Ответа. т. что бы пользователь смог задать вопрос, а специалист ответил на него.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Написание модуля к DLE 6.х

    $50

    Нужен модуль базы недвижимости. Что-бы на сайте находились два блока: 1) с количеством предложений 2) с формой для поиска. Необходимо что-бы изменения в базу вносились удобно через админку. Пример можно посмотреть на сайтах: http://yrcn.yargildia.ru/ ICQ: 304-048-088

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать php скрипт управления курсором

    $100

    Создать php скрипт, который при заходе на веб страницу берет управление курсора мыши на себя и делает искуственный клик в указанной части экрана или на одну из ссылок в форме. (форму со скриптом имеется) (скрипт ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад