Доработка php+mysql пары скриптов

Нужно следующие моменты доделать в магазине модуль доставки почтой россии (в зависимости от региона и от массы расчитывается стоимость доставки, я пробовал установить EMS, но там другие расценки ну в принципе можно и его просто доработать) доделать модуль доставки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать пару простых скриптов:
Задача скриптов.
1. Вызывая скрипт getmessage.php с указанными параметрами в систему кладется сообщение.
2. Вызывая скрипт Sendmessage.php из системы берется первое неполученное сообщение.
Реализация FIFO.
Это есть - что нужно?
Задача для доработки:
1. Добавить айтентификацию по паролю (пароль постоянный заданный в config.php ) простою.
2. Добавить 2 времени: время получения сообщения, время забора сообщения в таблицы
3. Добавить контрол админ панель (просто страницу)
В ней ссылки на страницы, которые тоже нужно сделать:
1. Показать все соощения за такой-то период.
2. Показать статистику сообщений – количество сообщений за такой-то период, разбитых по таким-то интервалам (параметр задается -1 равен 1 часу), частота сообщения за эти промежутки (пример – показать эту таблицы за прошлую неделю, разбитую по 12 часов (по сменам работников) – оно показывает количество сообщений с 9-00 01.01.2007, по 21-0001.01.2007, 21-00 01.01.2007, по 09-00 02.01.2007, 9-00 02.01.2007, по 21-00 02.01.2007,...
3. Очистить сообщения все ИЛИ за такой-то период.
При выводе каждой из этих таблиц нужно добавить кнопку – Export Excel - просто сохранение текущей таблицы в csv формате (параметр , или ; должен задаваться в config.php).
Оставьте icq
Если сегодня постучитесь, сегодня сможем и закрыть задание.
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