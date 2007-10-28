Создать php скрипт управления курсором

Создать php скрипт, который при заходе на веб страницу берет управление курсора мыши на себя и делает искуственный клик в указанной части экрана или на одну из ссылок в форме. (форму со скриптом имеется) (скрипт должен быть не большим, должен легко вставляться и легко убираться в нужные моменты).