Переделать галерею на движке DLE (DataLife Engine)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка167 просмотров
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Есть сайт, работающий на движке DataLife Engine. Текущая рабочая версия - 5.0 Под этот движок и эту версию была написана галерея.

Необходимо обновить движок до последней актуальной версии (6.3) и переделать гелерею, чтобы она работала на оследней версии движка (+ ряд небольших исправлений по самой галерее).

Нужен ответственный человек, отлично знающий сам движок DataLife Engine и умеющий хорошо разбираться в чужом коде (галерея ведь была специально написана для данного сайта).

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16 лет назад
fill06
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
aku4er
Андрей 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
Остался доволен работой. Человек сделал все так, как я хотел. В общем, нет никаких нареканий и претензий. Все отлично!
Идеальный заказчик. Хотелось бы сотрудничать на постоянной основе.
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