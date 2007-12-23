Предлагаю сотрудничество для разработки перспективных сетевых проектов. Есть интересные идеи, которые должны вылиться в популярные сетевые проекты. Предлагаю партнерство - совместная разработка и соответственно партнерское совладение проектами. Принимаются предложения от дизайнеров, программистов. Прежде всего интересует сотрудничество с отедльными ...
Переделать галерею на движке DLE (DataLife Engine)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, работающий на движке DataLife Engine. Текущая рабочая версия - 5.0 Под этот движок и эту версию была написана галерея.
Необходимо обновить движок до последней актуальной версии (6.3) и переделать гелерею, чтобы она работала на оследней версии движка (+ ряд небольших исправлений по самой галерее).
Нужен ответственный человек, отлично знающий сам движок DataLife Engine и умеющий хорошо разбираться в чужом коде (галерея ведь была специально написана для данного сайта).
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