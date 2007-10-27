Создание небольшого PHP скрипта.

Небольшой скрипт упрощающий автоматизацию по работе с клиентами, будет запущен на сайте www.dmspolis.ru. Скрипт должен быть интегрирован в общий дизайн сайта (исходную страницу HTML предоставим)

Состоит из следующих частей:

1ый Блок (страница) задает пользователям следующие вопросы:

«Выберете интересующий вас продукт медицинского страхования»

1) Меня интересует универсальное поликлиническое обслуживание

2) Меня интересует индивидуальное лечение конкретного заболевания

3) Меня интересует стоматологическое обслуживание

(кнопка посыла вызова >> далее, которая приводит во второй блок)

2ой блок

Если в первом блоке был выбран вариант №1 то,

Выдается перечень поликлиник из списка с ценами (список поликлиник, цены, адрес, прочая информация будут храниться в файле clinica.txt).

Посетитель выбирает одно из перечисленных пунктов меню и попадает в следующее окно.

Если в первом блоке был выбран вариант №2 то,

Выдается перечень заболеваний из списка без цен (список поликлиник, цены, адрес, прочая информация будут храниться в файле zabolevania.txt)

Посетитель выбирает одно из перечисленных пунктов меню и попадает в следующее окно.

Если в первом блоке был выбран вариант №2 то,

Выдается перечень стоматологических программ из списка с ценами (список поликлиник, цены, адрес, прочая информация будут храниться в файле stomatolog.txt)

Посетитель выбирает одно из перечисленных пунктов меню и попадает в следующее окно.

3ий блок

Один общий результативный блок типа Checkout. Выводит на экран

1) информацию о выборе первого и второго блока, а также выводит информацию о цене программы.

Просит ввести пользователя следующую информацию

ФИО, дату рождения, адрес, паспортные данные, контактный телефон, e- mail

После ввода оставшейся информации и нажатия кнопки «заказать программу» происходит следующее

1) отправляется e-mail со всей этой информацией по ряду адресов (клиенту, в службу доставки, контролеру)

2) делается запись в файл zakazi.txt