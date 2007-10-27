Создание небольшого PHP скрипта.

Необходимо написание программы-тренажера для закрепления знаний по темам: исследование полупроводникового диода, исследование управляемого выпрямителя на тиристорах. (Полное описание и пример программы во вложении) (на флэше). Работаем через сервис безопасного проведения сделок. Требования: 1. Контрастные, не ядовитые цвета ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Небольшой скрипт упрощающий автоматизацию по работе с клиентами, будет запущен на сайте www.dmspolis.ru. Скрипт должен быть интегрирован в общий дизайн сайта (исходную страницу HTML предоставим)
Состоит из следующих частей:
1ый Блок (страница) задает пользователям следующие вопросы:
«Выберете интересующий вас продукт медицинского страхования»
1) Меня интересует универсальное поликлиническое обслуживание
2) Меня интересует индивидуальное лечение конкретного заболевания
3) Меня интересует стоматологическое обслуживание
(кнопка посыла вызова >> далее, которая приводит во второй блок)
2ой блок
Если в первом блоке был выбран вариант №1 то,
Выдается перечень поликлиник из списка с ценами (список поликлиник, цены, адрес, прочая информация будут храниться в файле clinica.txt).
Посетитель выбирает одно из перечисленных пунктов меню и попадает в следующее окно.
Если в первом блоке был выбран вариант №2 то,
Выдается перечень заболеваний из списка без цен (список поликлиник, цены, адрес, прочая информация будут храниться в файле zabolevania.txt)
Посетитель выбирает одно из перечисленных пунктов меню и попадает в следующее окно.
Если в первом блоке был выбран вариант №2 то,
Выдается перечень стоматологических программ из списка с ценами (список поликлиник, цены, адрес, прочая информация будут храниться в файле stomatolog.txt)
Посетитель выбирает одно из перечисленных пунктов меню и попадает в следующее окно.
3ий блок
Один общий результативный блок типа Checkout. Выводит на экран
1) информацию о выборе первого и второго блока, а также выводит информацию о цене программы.
Просит ввести пользователя следующую информацию
ФИО, дату рождения, адрес, паспортные данные, контактный телефон, e- mail
После ввода оставшейся информации и нажатия кнопки «заказать программу» происходит следующее
1) отправляется e-mail со всей этой информацией по ряду адресов (клиенту, в службу доставки, контролеру)
2) делается запись в файл zakazi.txt
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен скрипт который будет скачивать от сюда http://www.ozon.ru/multimedia/zip/yandexbooks.zip архив, распаковывать его, затем парсить распакованый xml и добавлять в базу движка DataLife Engine 6.3 информацию о товарах. Этот скрипт должен запускаться раз в сутки, проделывать выше описанное ...Веб-программирование4 заявкиЗавершен16 лет назад
Предлагаю сотрудничество для разработки перспективных сетевых проектов. Есть интересные идеи, которые должны вылиться в популярные сетевые проекты. Предлагаю партнерство - совместная разработка и соответственно партнерское совладение проектами. Принимаются предложения от дизайнеров, программистов. Прежде всего интересует сотрудничество с отедльными ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Требуется скрипт конкурса футбольных прогнозов. - регистрация пользователей - автоподсчет результатов после введения счетов, - генерация турнирной таблицы (по итогам недели, месяца, общая), - возможность пользователем менять до установленной даты приема прогноза своих прогнозов, - ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим стандартный движок интернет-магазина плюс реализация онлайн бронирования билетов. Под онлайн-бронированием понимается именно прямая связь с сервером, продающим билеты на стадионе. То есть необходимо через SOAP показывать на сайте актуальную инфу о билетах, отсылать брони на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Разработка новых модулей для интернет-магазина CMS движка www.phpshop.ru Для контактов оставляйте ICQВеб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Скрипт Vcash Как основной скрипт будет zmailcasher v2.18, к нему нужно сделать: - Защиту скрипта обеспечить более сильную; - Сделать раздел для заработка - задание, как на WMMAIL.ru, чтоб пользователь который уже выполнял задание может выполнять ище раз, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать аналогичное css-меню как на одном из сайтов. Подробнее при контакте по icq: 221-855-986.Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
ДизайнВеб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Для сайта mamakazan.ru доработать имеющиеся модули и создать новые, ТЗ в приложении.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад