Парсер для партнерки Ozon.ru

Необходимо написание программы-тренажера для закрепления знаний по темам: исследование полупроводникового диода, исследование управляемого выпрямителя на тиристорах. (Полное описание и пример программы во вложении) (на флэше). Работаем через сервис безопасного проведения сделок. Требования: 1. Контрастные, не ядовитые цвета ...
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Нужен скрипт который будет скачивать от сюда http://www.ozon.ru/multimedia/zip/yandexbooks.zip архив, распаковывать его, затем парсить распакованый xml и добавлять в базу движка DataLife Engine 6.3 информацию о товарах.
Этот скрипт должен запускаться раз в сутки, проделывать выше описанное и добавлять в базу информацию о новых появившихся товарах.
Ну соответственно товары должны выводиться потом на сайт из базы DLE.
Слушаю ваши предложения.
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