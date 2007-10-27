Парсер для партнерки Ozon.ru

Нужен скрипт который будет скачивать от сюда http://www.ozon.ru/multimedia/zip/yandexbooks.zip архив, распаковывать его, затем парсить распакованый xml и добавлять в базу движка DataLife Engine 6.3 информацию о товарах.

Этот скрипт должен запускаться раз в сутки, проделывать выше описанное и добавлять в базу информацию о новых появившихся товарах.

Ну соответственно товары должны выводиться потом на сайт из базы DLE.

Слушаю ваши предложения.