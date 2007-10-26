Разработка простого редактора схем на Flash

ПРОСТОЙ РЕДАКТОР ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ НА Flash.

Описание схемы хранится в XML-структуре, с которой взаимодействует Flash-область вебсайта.

Редактор позволяет устанавливать соединения между контактными выводами схемных элементов, добавлять и удалять схемные элементы. Изображения всех схемных элементов унифицированы - квадратик с выводами справа и слева.

Перемещение элемента пользователем вызывает перерисовку соединительных линий так, чтобы линии не пересекали сами элементы и подписи.

Всем потенциальным разработчикам, кто покажет подходящую квалификацию (портфолио и наработки), будет немедленно выслано подробное ТЗ для оценки. Предложите использовать какие-нибудь готовые библиотеки или наработки. Это тоже интересно.

Оплата поэтапная, через MoneyGram.

Можете присылать предложения на почту: asergeev [собака] sundera [точка] com

Первоначально для проекта была объявлена сумма $600, и редактор действительно был достаточно простым. Однако, в процессе обсуждения добавились тонкости, поэтому мы почти вдвое увеличиваем сумму на первый этап, и теперь это $1000. Пожалуйста, примите к сведению срочность этого проекта.