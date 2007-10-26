Разработка простого редактора схем на Flash

Требуется разработка сервиса, который крутился бы непрерывно на сервере, сканировал бы все web-страницы, включая динамические, строго определенных сайтов, искал бы там определенную информацию и заносил в базу данных MySQL. Не спам, не реклама и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ПРОСТОЙ РЕДАКТОР ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ НА Flash.
Описание схемы хранится в XML-структуре, с которой взаимодействует Flash-область вебсайта.
Редактор позволяет устанавливать соединения между контактными выводами схемных элементов, добавлять и удалять схемные элементы. Изображения всех схемных элементов унифицированы - квадратик с выводами справа и слева.
Перемещение элемента пользователем вызывает перерисовку соединительных линий так, чтобы линии не пересекали сами элементы и подписи.
Всем потенциальным разработчикам, кто покажет подходящую квалификацию (портфолио и наработки), будет немедленно выслано подробное ТЗ для оценки. Предложите использовать какие-нибудь готовые библиотеки или наработки. Это тоже интересно.
Оплата поэтапная, через MoneyGram.
Можете присылать предложения на почту: asergeev [собака] sundera [точка] com
Первоначально для проекта была объявлена сумма $600, и редактор действительно был достаточно простым. Однако, в процессе обсуждения добавились тонкости, поэтому мы почти вдвое увеличиваем сумму на первый этап, и теперь это $1000. Пожалуйста, примите к сведению срочность этого проекта.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $1000
Нужен вэб-программист для создания интересного проекта,должен быть ответственный и порядочный человекюКто заинтересовался более детальнее в icq-330967379Веб-программирование19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Скрипт подбора багетов (рамок) для картин. Описание работы скрипта: - Администратор загружает на сайт через панель администрирования фотографии багетов (образцы) и картин. - Пользователь на сайте может выбрать картину, потом выбрать багет. - Скрипт (качественно) накладывает фото багета ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно спарсить каталог предприятий с одного сайта, с какого именно укажу в личке. Самого сайта, НА который нужно парсить ещё нет, т.к. хочу выслушать рекомендации какой двиг для этого технически лучше подойдёт. Просьба указывать приблизительную стоимость ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Программирование на Action script (Flash) Нужно написать поиск по xml файлу с последующим выводом результата. подробности в icq: 371-827-442Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется интерактивная карта проезда. Необходимо нарисовать схематичную карту , по ней по разным дорогам в один салон-магазин (здание нарисовать) едут машины, при наведении на здание мышки - фото с адресом. При проезжании машиной определенной улицы всплывает ...Завершен16 лет назад
Нужно зделать хак (дописать ) VM для Joomla : 1. там де групи покупателей (там идет в % соотношении ) нужно зделать 5 груп , но не в % соотношении а просто групы 2. ...Закрыт16 лет назад
- $50
Требуется анимировать логотипЗакрыт16 лет назад
- $40
Нужен скрипт, который будет на хостинге с дайрект админом автоматически регить поддомены пакетно, можно и по собственному списку названий поддоменов,а лучше чтобы сам генерил названия, пишите, рассмотрю любое предложениеЗавершен16 лет назад
- $50
Что должен делать скрипт: Пройтись по .html файлам и заменить слова на синонимы. Есть база синонимов вида слово|слово1,слово2 на 13к словВеб-программирование30 заявокЗакрыт16 лет назад