Нужно зделать хак (дописать ) VM для Joomla : 1. там де групи покупателей (там идет в % соотношении ) нужно зделать 5 груп , но не в % соотношении а просто групы 2. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется интерактивная карта проезда.
Необходимо нарисовать схематичную карту , по ней по разным дорогам в один салон-магазин (здание нарисовать) едут машины, при наведении на здание мышки - фото с адресом. При проезжании машиной определенной улицы всплывает подсказка, что это за улица.
Оставляйте цены и сроки здесь. Спасибо.
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