Интерактивная карта проезда

Веб-программированиеЗавершен14 заявок250 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется интерактивная карта проезда.

Необходимо нарисовать схематичную карту , по ней по разным дорогам в один салон-магазин (здание нарисовать) едут машины, при наведении на здание мышки - фото с адресом. При проезжании машиной определенной улицы всплывает подсказка, что это за улица.

Оставляйте цены и сроки здесь. Спасибо.

16 лет назад
S_e_r_e_g_a
Сергей 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
angee
Ольга 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$40
4 дня
Оперативно сделала симпатичную карту проезда с учетом требований, изложенных в ТЗ, причем предоставила несколько вариантов. Учла все дополнительные пожелания, которые возникли по ходу дела. Ответственно подошла к проекту. Рекомендую!
Легкий в общении человек. Задачу ставит четко и ясно. Оплата - сразу же после финального варианта заказа. Приятно работать с таким человеком!