Требуется интерактивная карта проезда.

Необходимо нарисовать схематичную карту , по ней по разным дорогам в один салон-магазин (здание нарисовать) едут машины, при наведении на здание мышки - фото с адресом. При проезжании машиной определенной улицы всплывает подсказка, что это за улица.

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