Написать скрипт

$50
Веб-программированиеЗакрыт30 заявок383 просмотра
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Что должен делать скрипт:

Пройтись по .html файлам и заменить слова на синонимы.

Есть база синонимов вида слово|слово1,слово2 на 13к слов

16 лет назад
Sanches812
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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