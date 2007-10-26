Написать скрипт

Здравствуйте, уважаемые программисты. Необходимо интегрировать дизайн в CMS 1с Битрикс Бизнес. Дизайн свёрстан. Сроки сжатые, жетальное всё сделать до понедельника. Но базовую часть до понедельника нужно сделать обязательно. Так же понадобится модификация модуля регистрации с разделением на два типа ...
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Что должен делать скрипт:
Пройтись по .html файлам и заменить слова на синонимы.
Есть база синонимов вида слово|слово1,слово2 на 13к слов
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