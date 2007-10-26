Превращение дизайна в сайт

Нужно сделать сайт на основе существующего дизайна с нулевым наполнением под управлением CMS. Сайт простой, но сделать его нужно качественно и быстро.

ТРЕБОВАНИЯ

- Качественная верстка

- Возможность редактировать структуру сайта

- Возможность редактировать контент страниц

- Возможность редактировать навигацию

- Выпадающее меню (с возможностью редактировать)

- Система управления сайтом должна быть на англоийском языке

КОНТЕНТ

Страницы должы быть наполнены нейтральным текстом (Lorem ipsum...)

СТРУКТУРА САЙТА (примерная)

- Home

- Services

o Web-Design

o Web-Development

o Services

o Solutions

- Portfolio

o Projects 2001

o Projects 2002

o Projects 2003

o Projects 2004

o Projects 2005

o Projects 2006

o Projects 2007

- Testimonials

- Support

- About

- How we work

- Contact Us

- Site Map

- Glossary

- Quote Request

ДИЗАЙН

Нужно использовать дизайн, который уже есть. Главную страницу можете посмотреть здесь: www.artonisoft.com Дизайна в PSD нет, есть только несколько сохраненных внутренных страниц прежнего сайта, который мы хотим использовать.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Quote Request

- Search

- Portfolio

- Technical Support Script (можно платный)

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА

Вы должны или сделать спецификации и согласовать с нами все детали проекта (что и как будет работать, и как будет выглядеть) или контактировать и согласовывать все, что вы делаете с 10am-6pm по времени Лос-анджелеса.

Спасибо.

P.S. ВНИМАНИЕ! Не пишите шаблонных фраз о том, что вы готовы это сделать – только конкретные предложения. Интересуют сроки, цена, информация о вашей CMS (платформа, скорость работы, язык интерфейса, примеры), гарантии качества.