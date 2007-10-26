Превращение дизайна в сайт

Значит нужен следующий скрипт, который будет работать из крона(Лимит работы 30 сек, поэтому нужна база настроек и лимитов) Что требуется: Я буду в базу вносить ключевые слова, напрмиер nokia samsung сотовые телефоны Ваш скрипт будет собирать такие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт на основе существующего дизайна с нулевым наполнением под управлением CMS. Сайт простой, но сделать его нужно качественно и быстро.
ТРЕБОВАНИЯ
- Качественная верстка
- Возможность редактировать структуру сайта
- Возможность редактировать контент страниц
- Возможность редактировать навигацию
- Выпадающее меню (с возможностью редактировать)
- Система управления сайтом должна быть на англоийском языке
КОНТЕНТ
Страницы должы быть наполнены нейтральным текстом (Lorem ipsum...)
СТРУКТУРА САЙТА (примерная)
- Home
- Services
o Web-Design
o Web-Development
o Services
o Solutions
- Portfolio
o Projects 2001
o Projects 2002
o Projects 2003
o Projects 2004
o Projects 2005
o Projects 2006
o Projects 2007
- Testimonials
- Support
- About
- How we work
- Contact Us
- Site Map
- Glossary
- Quote Request
ДИЗАЙН
Нужно использовать дизайн, который уже есть. Главную страницу можете посмотреть здесь: www.artonisoft.com Дизайна в PSD нет, есть только несколько сохраненных внутренных страниц прежнего сайта, который мы хотим использовать.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
- Quote Request
- Search
- Portfolio
- Technical Support Script (можно платный)
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА
Вы должны или сделать спецификации и согласовать с нами все детали проекта (что и как будет работать, и как будет выглядеть) или контактировать и согласовывать все, что вы делаете с 10am-6pm по времени Лос-анджелеса.
Спасибо.
P.S. ВНИМАНИЕ! Не пишите шаблонных фраз о том, что вы готовы это сделать – только конкретные предложения. Интересуют сроки, цена, информация о вашей CMS (платформа, скорость работы, язык интерфейса, примеры), гарантии качества.
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