Скрипт SMS

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки224 просмотра
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Сделать аналогичную копию отправки SMS

http://www.koleso.ch/cgi-bin/sms/sms.cgi

Остальные вопросы можем обсудить по ICQ.

Сразу скажу, шлюза у меня нет и основная проблема в нем, так что прийдется искать, но как видите сервис совковый и он как то нашел, значит и нам под силу :)

16 лет назад
spiders
38 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
13 дней назад
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