Скрипт SMS

Сделать аналогичную копию отправки SMS

http://www.koleso.ch/cgi-bin/sms/sms.cgi

Остальные вопросы можем обсудить по ICQ.

Сразу скажу, шлюза у меня нет и основная проблема в нем, так что прийдется искать, но как видите сервис совковый и он как то нашел, значит и нам под силу :)