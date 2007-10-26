Сборщик базы сайтов

Значит нужен следующий скрипт, который будет работать из крона(Лимит работы 30 сек, поэтому нужна база настроек и лимитов)

Что требуется:

Я буду в базу вносить ключевые слова, напрмиер nokia samsung сотовые телефоны

Ваш скрипт будет собирать такие запросы(схожие с сервиса подбора слов http://direct.yandex.ru/ и парсить эти запросы в самой яше)

Из Яши Скрипт должен брать сайт(ИМЕННО ДОМЕН А НЕ URL), добавлять его в базу, по Whois вытаскивать маил, заходить на сам сайт, просматривать сам сайт

на наличие почты на нем(Но и в грубину смотреть по ссылкам с название контакты связь с нами, наличие ICQ и сохранять в базу данные включая титл сайт обрезанный до 255 симоволов)

В базу данных также вносить имя админа сайта по WHOIS.

Проверять почту на валидность и не добавлять адреса хостеров(сделать проверку)

Сделать возможность вставки для 1 сайта несколько адресов.

Сделать фильтры по статусам сайтов.

Что реализовать в админке.

1) Статистика: Сколько за сегодня добавлено сайтов

2) Сколько всего сайтов

3) Сколько сайтов в категориях

при добавлении сайта, он встает на проверку менеджера

При проверке, менеджер ставит статус:

Слать приглашения

Не слать

И категорию к которой относится сайт.

Сделать страницу по добавке категорий.

4) Систему рассылки, чтобы можно было запускать вводится текст и происходит рассылка.

5) Систему проверки почты(Чтобы привязывать почту к сайтам, и это можно было через админку просматривать)

Не опознанные сообщения человек будет просматривать через почтовый клиент обычный

6) Систему слежения за почтой, если отправили сообщения партнеру но он не ответил на него, то слать например чреез неделю повторно

7) Возможность добавления сайта самому.

То есть нужен полноценный скрипт базы сайтов, для работы мнееджера по привлечению партнеров

Skype sevasot

ICQ 997544