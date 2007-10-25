Поддержка сайта

Здравствуйте!

Нужен опытный программист для поддержки сайта www.automototruck.com

Задачи в основном состоят из мелких пожеланий по функциональности сайта (добавить/изменить/подправить функции).

Вид сотрудничества следующий:

1) мы со своей стороны указываем пожелания для очередной правки или задачи

2) Вы называете цену

3) Оплачиваем 50%

4) Разрабатываете сразу после оплаты в течении 1-2 дней (так как задачи в основном мелкие)

5) Оплачиваем вторую половину.

Оплаты производяться с помощью ВебМани или Яндекс Деньги

Предпочтение студиям с опытом работы и ответственным коллективом, так как дается полный доступ к сайту.

Предложения типа: "сделаем", "нет проблем", тоесть малоинформативные рассматриваться не будут.

Одно из пожеланий - постоянно на связи и никакой грубости в отношении.

Готов рассмотреть Ваши предложения.

С ув. Ростислав