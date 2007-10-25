Поддержка сайта

Работы по верстке, программированию, подключить CMS, административную панель для сайта-каталога по недвижимости. Дизайн с templatemonster.com Сайт на 2 языках Rus-Eng. Пример сайт realtor.ru Обыкновенный статичный сайт за исключением 2 меняющихся флеш баннеров: 1 большой шапкой сверху и 1 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужен опытный программист для поддержки сайта www.automototruck.com
Задачи в основном состоят из мелких пожеланий по функциональности сайта (добавить/изменить/подправить функции).
Вид сотрудничества следующий:
1) мы со своей стороны указываем пожелания для очередной правки или задачи
2) Вы называете цену
3) Оплачиваем 50%
4) Разрабатываете сразу после оплаты в течении 1-2 дней (так как задачи в основном мелкие)
5) Оплачиваем вторую половину.
Оплаты производяться с помощью ВебМани или Яндекс Деньги
Предпочтение студиям с опытом работы и ответственным коллективом, так как дается полный доступ к сайту.
Предложения типа: "сделаем", "нет проблем", тоесть малоинформативные рассматриваться не будут.
Одно из пожеланий - постоянно на связи и никакой грубости в отношении.
Готов рассмотреть Ваши предложения.
С ув. Ростислав
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