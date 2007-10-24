Poker On-line

Здравствуйте! Нужны люди, готовые помочь в разработке и создании он-лайн игры!!! Надеюсь на вашу помощь (связь по ICQ: 237167966)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать on-line игру Poker
Аналог: http://ru.partypoker.com/
Жду Ваших предложений
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен программист для проекта http://rollerpiter.ru Модернизация приложений, разработка новых. Например: – автоматическое сжатие изображений на форуме. т.е. добавляется предпросмотр изображения и ссылка на оригинальную картинку в новом окне. При наведении на предпросмотр изображения картинка увеличивается. wallpapers.ru/ – оптимизация скорости ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется разработка веб-сервиса. Технологии: php, ajax. Особенности: жёсткий дедлайн, ответственность, грамотность решений. Подробное ТЗ в начале работы. Достойное (в качественном плане) портфолио обязательно.Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим знающий Друпал программист. "правил 1 модуль" не покатит. Проект на месяц-два.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть самописная CMS, нужно подправить админ. часть И немного доработать пару функций. Подробное ТЗ вышлю всем желающим.Завершен16 лет назад
- $500
Суть проекта в том, что нужно сделать редактор типа windows movie maker для web. на сервере видео фаил будет превращатся в набор flv роликов и превью. работающее демо нужно предоставить 3его ноября, так что начать желательно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Nado peredelatj banner vo Flashe. Estj ishodniki.Веб-программирование19 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть фотка, нужно из кальяна пустить дымок и оживить свечу(огонек). Фотка в приложенном файлеЗавершен16 лет назад
Нужно: 1. Изменить способ вывода списка свойств товара – по умолчанию он идет выпадающим списком, нужно сделать, чтобы список свойств товара выводился в виде таблицы. Таблица должна выводиться как в описании товара, так и в просмотре ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть Шаблон с TM. Нужно его чутку подправать. Поменять текст и добавить несколько небольших модулей. Работы на 2-3 часа. Т.З. вышлю. Сайт для некоммерческого проекта, посему работа относиться к разделу "для портфолио". Разумеется ваша ссылочка внизу сайта, отзыв и ...Завершен16 лет назад