Небольшая флэш

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Веб-программированиеЗавершен3 заявки133 просмотра
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Есть фотка, нужно из кальяна пустить дымок и оживить свечу(огонек).

Фотка в приложенном файле

16 лет назад
Borodach
Олег 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
andruxat
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Качественно, бюджетно и в срок! спасибо за работу
Приятно работать!
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