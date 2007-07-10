Требуется тюнинг форума на движке IPB v2.0.2 1. Исправить косяки в кодировке текущей базы. БД имеет ряд повреджений, надо починить. 2. Встроить баннерную систему (можно из готовых скриптов, но только хорошую). 3. Реализовать систему репутаций, аналогичную vBulletin. 4. Усовершенствовать ...
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Требуется разработать "Универсальный класс обработчик сообщений".
По запросу высылается подробное тех-задание.
Цель: Создание универсального интерфейса для публикации сообщений пользователями различных типов с единым хранилищем.
Инструмент: ZendFramework.
Требования:
Данный класс должен обеспечить механизм публикации сообщений в различных типах ресурсов.
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