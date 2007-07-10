"Универсальный класс обработчик сообщений"

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Требуется разработать "Универсальный класс обработчик сообщений".

По запросу высылается подробное тех-задание.

Цель: Создание универсального интерфейса для публикации сообщений пользователями различных типов с единым хранилищем.

Инструмент: ZendFramework.

Требования:

Данный класс должен обеспечить механизм публикации сообщений в различных типах ресурсов.

16 лет назад
Vasily12345
Слон 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
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