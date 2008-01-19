Скрипт загрузки файлов, их обработки и сортировки

PHP скрипт, взаимодействующий с MySQL.

Загрузка файлов пользователями на фтп-сервер, их последующая обработка на стороне сервера, пересылка на e-mail, получение ответов о результате анализа файлов, построение таблицы со списком загруженных файлов, с результатами обработки. Приложение - ТЗ.

Рассматриваются кандидаты с опытом, с примерами работ, с обоснованием цены.