Скрипт загрузки файлов, их обработки и сортировки

Требуется тюнинг форума на движке IPB v2.0.2 1. Исправить косяки в кодировке текущей базы. БД имеет ряд повреджений, надо починить. 2. Встроить баннерную систему (можно из готовых скриптов, но только хорошую). 3. Реализовать систему репутаций, аналогичную vBulletin. 4. Усовершенствовать ...
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PHP скрипт, взаимодействующий с MySQL.
Загрузка файлов пользователями на фтп-сервер, их последующая обработка на стороне сервера, пересылка на e-mail, получение ответов о результате анализа файлов, построение таблицы со списком загруженных файлов, с результатами обработки. Приложение - ТЗ.
Рассматриваются кандидаты с опытом, с примерами работ, с обоснованием цены.
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