Скрипт загрузки файлов, их обработки и сортировки

Веб-программированиеЗавершен6 заявок213 просмотров
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PHP скрипт, взаимодействующий с MySQL.

Загрузка файлов пользователями на фтп-сервер, их последующая обработка на стороне сервера, пересылка на e-mail, получение ответов о результате анализа файлов, построение таблицы со списком загруженных файлов, с результатами обработки. Приложение - ТЗ.

Рассматриваются кандидаты с опытом, с примерами работ, с обоснованием цены.

16 лет назад
anton_dr
Гость 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
maddogg87
Войне 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$75
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Человек, с которым было очень приятно работать. Очень сожалею о своей пред и после новогодней занятости и задержках. Умеет понимать людей и их ситуации. Самое главное - научиться писать подробные ТЗ. Но думаю это скоро поправится
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