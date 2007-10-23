Небольшой скрипт на PHP + GD

Есть папка с неск. тысячами изображений в jpeg формате.

Надо сделать следующее:

написать скрипт на php+GD, который бы каждое изображение в этой папке открыл, отрезал по N кол-во пикселей с каждой стороны (сверху, снизу, по бокам), а также выровнял контрастность и нормализовал цвет (например, как показано тут http://webscript.ru/stories/02/11/11/9439190). И сохранил все в папку results эти же изображения с такими же именами.

Важно: конечный размер файла изображения (в смысле в кб) должен быть не слишком большой, а именно: например файл 160x120 размером 5 кб должен быть сохранен с размером не более 7 кб максимум

Жду цен и сроков работы в приват!