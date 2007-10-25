Срипт калькулятора

Веб-программированиеЗавершен5 заявок185 просмотров
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Необходим скрипт калькулятора (подсчет стоимости стройматериалов по введенным данным в форму), аналогичный такому: tegola.ru/calc/

16 лет назад
tezarus
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
nick_denry
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
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