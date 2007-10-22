"Связанные" селекты (PHP + AJAX)

Есть сайт с php-авторизацией, работающий по https. На нем есть java-формы для заполнения, которые отсылаются на сервер. Нужно: сделать бота, который по определенным запросам на него с определенных номеров, будет посылать информацию на этот сайт. Оплата договорная, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть выпадающее меню со списком стран и выпадающее меню со списком городов. Если пользователь выбирает нужную страну, то во второй select должен загружаться список городов только этой страны без перезагрузки всей страницы (Аналогично работает на этом сайте при регистрации). Страны и города выводятся из таблицы MYSQL.
Нужно написать скрипт для реализации этой возможности, или может у кого есть уже готовый.
- Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Так как 1.0.10 быле переделан немного, нужно взять оригинал 1.0.10 версии и сравнить с имеющимся у нас по размеру. После чего выбрать файлы для апдейта и заменить на версию 1.0.13. Не совпадающие по размерам заменить ...Завершен16 лет назад
- $50
Нужно написать модуль, или чтото в этом роде чтобы при навешивании на VB незарегистрированые пользователи могли отправлять сообщения введя свой email, пароль и капчу, ну и само сообщение сообщение размещается, пользователь автоматически регистрируется, но, если в течение ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Дано: – extjs.com (библиотека) – vBulletin 3.6.8 Нужен готовый рабочий скин по образцу http://extjs.com/deploy/dev/examples/forum/forum.html (для этого есть исходник) Вот еще пример: http://www.jackslocum.com/forum2/ То есть, 3 панели: форумы, темы, сообщения. Сообщения либо списком по дате, либо деревом, а-ля форум drupal, по выбору пользователя Данные ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Установлен CS-Cart (cs-cart.ru), включена функция "поиск по характеристикам товара", характеристики товаров в CS-Cart - глобальные. Задача: сделать их с привязкой к категории товаров.Закрыт16 лет назад
требуется разработка пользовательской части. header и footer я дам. с вас только грамотный css и php код и радуемое глаз юзера представление всего этого. возможность регистрации юзеров с защитой от авторегистраций. при регистрации ссылка на активацию ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Необходим php скрипт для сбора курсов валют по отношению к евро. Скрипт должен выглядеть так: 0.69, 'rub' => 0.028, ...) ?> Коды валют - стандартные. Можно брать с гугла запросами "1XXX in eur", где XXX код ...Завершен16 лет назад
- $100
Уважаемые фрилансеры, прошу вас рассмотреть возможность создания раздела сайта http://maxinform.com.ua , который бы реализовывал возможность продажи авторских работ через сервис. Техническое задание составлено мной впервые :) и подробности будут обсуждаться с победителем. Пока лишь скажу, что на ...Завершен16 лет назад
скрипт phpprobid качественно перевести письма (их 54) с англ на русский, некоторые письма не доходят попадая в спам. Доработать под человеческие ссылки на данный момент выглядит вот так: http://........ru/auctiondetails.php?itemname=----1973---999---Proof---&id=590 Выслушаю Ваши предложенияВеб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $15
Куплю готовый скрипт биржи труда типа web zonaВеб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад