"Связанные" селекты (PHP + AJAX)

Есть выпадающее меню со списком стран и выпадающее меню со списком городов. Если пользователь выбирает нужную страну, то во второй select должен загружаться список городов только этой страны без перезагрузки всей страницы (Аналогично работает на этом сайте при регистрации). Страны и города выводятся из таблицы MYSQL.

Нужно написать скрипт для реализации этой возможности, или может у кого есть уже готовый.