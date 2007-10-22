Есть сайт с php-авторизацией, работающий по https. На нем есть java-формы для заполнения, которые отсылаются на сервер.

Нужно: сделать бота, который по определенным запросам на него с определенных номеров, будет посылать информацию на этот сайт.

Оплата договорная, но не очень дорого. Сроки сжатые.

Контакты: ICQ 976176