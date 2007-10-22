Нужно написать полноценный движок сайта знакомств на наш дизайн (включая вёрстку). Вероятней всего лучше использовать готовый (распространяемый) скрипт, и дописать недостающие модули под наши нужды. Предпочтение тем, кто делал подобное. Оставляйте реальные 1. Цены (плюс/минус) 50 ...
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инетерсует разработка граббера с нуля. Ищу сведущих
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