Автоматизация продаж

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок144 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить такую задачу:

Заходит клиент на сайт.

1. Выбирает что ему нужно и оплачивает, получает ссылку для скачивания (позиций 20).

2. Выбирает проект который он хочет получить в готов виде (заранее оплачивает доступ к созданию 1 проекта):

- выбирает шаблон будущего сайта (1 из 10)

- выбирает тематику будущего сайта (готовый текст)

- вводит необходимые данные : Имя компании, Директор, Адрес, телефон

- Получает сгенерированный сайт(с автоматической вставкой текста выбранной тематики и наименования компании и остальных введеных данных + документацию для компании в формате PDF (в которую заранее вставляются все введенные данные). Все это выдается в одном, готов для скачивания архиве.

Естественно папка с сайтом уже должна иметь вид готового продукта. То есть разархивировал и выложил в сеть.

И доступ к созданию новых проектов закрывается.

А также создать панель администрирования для модификации стоимости различных товаров, добавления-удаления позиций и просмотра статистики покупки.

Не пугайтесь, тут не все так сложно.

Тем более все должно быть максимально просто и понятно. Не надо делать из этого магазин.

Надо сделать лишь автоматизацию, чтобы разгрузить саппорта и люди сами могли выбрать что надо и оплатить.

Минимализм-навсегда ;-)

Ожидаю предложений по стоимости и срокам.

16 лет назад
theory
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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