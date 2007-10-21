Донастроить CMS Битрикс

Есть работающий скрипт выпадающего javascript-меню. Работает во всех основных браузерах в html-документах стандарта HTML 4.01. Но стоит только создать xhtml-документ в стандарте XHTML 1.0 Strict, как данный скрипт начинает глючить в Firefox. Ошибки только в Firefox. ...