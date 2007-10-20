Есть карта гугл, с возможностью поворачивать обьект на любой угол, но глючит растяжение и перетаскивание обьекта по карте тоесть при зажатии обьекта он не перетаскивается по карте. так же нужно чтобы при подводе к уголкам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно собрать сайт во флеше или типа того (должна присутствовать музыка и анимация, + галерея)
дизайн готов.. контент есть...
Оплата:
180$
Срок: 1 неделя
вот тут лежит то что есть: http://www.evrospa.com/
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