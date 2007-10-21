Есть карта гугл, с возможностью поворачивать обьект на любой угол, но глючит растяжение и перетаскивание обьекта по карте тоесть при зажатии обьекта он не перетаскивается по карте. так же нужно чтобы при подводе к уголкам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо импортировать много данных в mediawiki, но учитывая формат и кол-во, затрудняюсь это сделать сам.
См. приложенный файл, там пример.
Пояснение к приложенному файлу:
1 столбец - текст, который нужно импортировать, 100-200 знаков в каждой строке.
Текст в каждой строке уникальный. "
", "
" после импорта быть не должно.
2 столбец - страницы, куда нужно импортировать текст. Там урл edit паги или просто title страницы, в зависимости от того, как будем импортировать данные. Страницы НЕуникальные, там может идти подряд 2-50 строк с одинаковой страницей. Соответственно текст из 2-50 строк из 1 столбца надо последовательно добавить на эту страницу.
3 столбец - вставляется вверху страницы, там ссылки, свои для каждой страницы
4 столбец - вставляется внизу страницы, там ссылки, свои для каждой страницы
Всего таких строк около миллиона, уникальных страниц - тысяч 150. Конечно, можно все данные импортировать не за раз, а разделить на части и постепенно добавлять.
По сути в этих данных много мусора - повторяющиеся страницы, повторяющиеся ссылки и текст, который разбит на строки. Можно даже написать скрипт, который переберёт данные, сгруппирует текст и ссылки под каждую страницу и тогда можно просто банально засабмитить данные через edit страницы. Это наверняка многие смогут написать и тут по идее не обязательно знание mediawiki.
В общем, хотелось бы ваши мысли выслушать по этому поводу, пишите, по оплате договоримся.
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