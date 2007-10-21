Необходимо импортировать много данных в mediawiki, но учитывая формат и кол-во, затрудняюсь это сделать сам.

См. приложенный файл, там пример.

Пояснение к приложенному файлу:

1 столбец - текст, который нужно импортировать, 100-200 знаков в каждой строке.

Текст в каждой строке уникальный. "

", "



" после импорта быть не должно.

2 столбец - страницы, куда нужно импортировать текст. Там урл edit паги или просто title страницы, в зависимости от того, как будем импортировать данные. Страницы НЕуникальные, там может идти подряд 2-50 строк с одинаковой страницей. Соответственно текст из 2-50 строк из 1 столбца надо последовательно добавить на эту страницу.

3 столбец - вставляется вверху страницы, там ссылки, свои для каждой страницы

4 столбец - вставляется внизу страницы, там ссылки, свои для каждой страницы

Всего таких строк около миллиона, уникальных страниц - тысяч 150. Конечно, можно все данные импортировать не за раз, а разделить на части и постепенно добавлять.

По сути в этих данных много мусора - повторяющиеся страницы, повторяющиеся ссылки и текст, который разбит на строки. Можно даже написать скрипт, который переберёт данные, сгруппирует текст и ссылки под каждую страницу и тогда можно просто банально засабмитить данные через edit страницы. Это наверняка многие смогут написать и тут по идее не обязательно знание mediawiki.

В общем, хотелось бы ваши мысли выслушать по этому поводу, пишите, по оплате договоримся.