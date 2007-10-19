Американская компания объявляет о наборе команды (3-5 человек) для реализации долгосрочного (от 2х лет) ВЕБ-проекта (Интернет аукцион). Ищем ведущего программиста, который будет как создавать команду и в последствии управлять ей, так и участвовать в создании ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать сайт обмена электронных валют ...
Функциональность :
1) Регистрация пользователей
2) Наличие модулей для подключения новых электронных валют
3) Мультинациональность (поддержка множества языков)
4) Поддержка XML интерфейса
5) Модули для перевода сайта на другой язык
6) Поддержка отправки репортов на email и sms
7) работа в валютами WebMoney, Egold, PayPal
8) 5 типов пользователей : незарегистрированные, зарегистрированные, партнеры, модераторы, админы
9) Отделение прогаммного кода от дизайна (чтобы дизайнер мог не влезать в ПХП код )
10) Партнерская программа (отслеживание партнерских ссылок, и автоматический учет платежей на них)
Срок изготовления - 1 неделя...
реализация : php+mysql
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