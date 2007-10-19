Сайт обмена электронных валют.

Американская компания объявляет о наборе команды (3-5 человек) для реализации долгосрочного (от 2х лет) ВЕБ-проекта (Интернет аукцион). Ищем ведущего программиста, который будет как создавать команду и в последствии управлять ей, так и участвовать в создании ...