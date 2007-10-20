Написать модуль для IPB + пара скриптов

Есть форум на Invision Power Board, нужно написать модуль магазина, похожий на аналог www.sexnarod.ru,

что-бы форумчане могли друг другу дарить подарки, разбиение подарков на категории, возможность отключения мода, загрузка картинок подарков, сортировка, подписание за что подаркок и т.п. Есть ТЗ.

Еще нужен модуль виртуальной денежной системы, которая будет интегрирована с модулем подарков, что бы можно было на эти деньги пользователям можно было покупать подарки.

Так же требуется написать версию форума для КПК.

Писать только тем, у кого есть работы с IBP больше года.