Дизайн с элементами флэш либо флэш-сайт

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Есть такой проект.

Еще сами знаем все не точно.

Но знаем, что заказчик хочет флэш-сайт либо сайт с элементами флэш. Ему нравятся сайты Лебедева, а именно http://www.federationtower.ru/ (флэш- главная страница) http://www.restavracia.ru/ (флэш-шапка)

От вас нужно:

1. Сообщить сможете ли вы сделать на таком уровне. Если в этих сайтах флэшем сделана только главная страница - цену за нее и цену за дизайн такого сайта. Все по отдельности. Просто сайт мы сможем сделать сами.

Если же флэшем только шапка как на 2м сайте (при этом внимательно посмотрите раздел проекты, как в нем прорисованы отдельные элементы в этой шапке - комнаты, гараж и т.д.). И указать стоимость за иготовления шапке в таком ключе.

2. Как я упоминала цену

3. Портфолио с указанием подобных работ

4. Срок изготовления

5. Все подробности приветсвуются! На простые предложения "сделаю и все" не отвечу, можете не тратить свое время.

6. Так же интересует вопрос можете ли вы работать без предоплаты?

7. указать, желаете ли вы в дальнейшем работать удаленно по созданию флэш.

Просьба отвечать также по пунктам! Это удобно!

Остальные требования:

1. Отвественность

2. Креативность и Оригинальность

3. Пунктуальность

4. качество и проффесионализм

Всем ответившим четко и как описывалось - заранее большое спасибо!