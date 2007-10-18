Дизайн с элементами флэш либо флэш-сайт

Есть сайт http://www.sushihouse.com.ua на shop-script-premium. Нужно: 1. Сделать меню по типу - (http://sushitrading.ru/) 2. запустить обмен ссылками (не работает :-( ) 3. возможность ротации банеров (чтобы при каждом обновлении банеры менялись на новые), и добавление их с админки 4. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Есть такой проект.
Еще сами знаем все не точно.
Но знаем, что заказчик хочет флэш-сайт либо сайт с элементами флэш. Ему нравятся сайты Лебедева, а именно http://www.federationtower.ru/ (флэш- главная страница) http://www.restavracia.ru/ (флэш-шапка)
От вас нужно:
1. Сообщить сможете ли вы сделать на таком уровне. Если в этих сайтах флэшем сделана только главная страница - цену за нее и цену за дизайн такого сайта. Все по отдельности. Просто сайт мы сможем сделать сами.
Если же флэшем только шапка как на 2м сайте (при этом внимательно посмотрите раздел проекты, как в нем прорисованы отдельные элементы в этой шапке - комнаты, гараж и т.д.). И указать стоимость за иготовления шапке в таком ключе.
2. Как я упоминала цену
3. Портфолио с указанием подобных работ
4. Срок изготовления
5. Все подробности приветсвуются! На простые предложения "сделаю и все" не отвечу, можете не тратить свое время.
6. Так же интересует вопрос можете ли вы работать без предоплаты?
7. указать, желаете ли вы в дальнейшем работать удаленно по созданию флэш.
Просьба отвечать также по пунктам! Это удобно!
Остальные требования:
1. Отвественность
2. Креативность и Оригинальность
3. Пунктуальность
4. качество и проффесионализм
Всем ответившим четко и как описывалось - заранее большое спасибо!
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