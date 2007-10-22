Нужно узнать кодировку win-1251

Есть скрипт онлайн заказа, он рабочий, но не приведет в нормальный вид, т.е. нужно сделать нормальный вывод и отправки сообщения на почту(тоже в нормальном виде, а то сейчас кривая кодировка) Нужен ответственный и вменяемый человек