Доработать shop-script-premium

Есть сайт http://www.sushihouse.com.ua на shop-script-premium.

Нужно:

1. Сделать меню по типу - (http://sushitrading.ru/)

2. запустить обмен ссылками (не работает :-( )

3. возможность ротации банеров (чтобы при каждом обновлении банеры менялись на новые), и добавление их с админки

4. Доработать скрипт "прайс-листа" . То что ща есть - простой файлик. Прайс должен формироваться автоматом из того товара что есть с его характеристиками и артикулом (см. тот прайс что есть)

5. Возможность правки новостей. (в данной версии ее только можно удалить и написать заново) Возможность выводить на гл. странице отдельно новость... Т.е. чтобы щелкнуть по новости и она открылась.

И не вставлять

6. В форме обратной связи сделать проверку отправки по картинке.

7. Сделать возможность англ. и русс. языка на сайте. Т.е. не так как в стандартной фцнкции - только названия кнопок, но и меню которое будет на скрипте (см. п.1)

backdoor в код НЕ СТАВИТЬ!!!!!!!!!!

Работы оплачиваем! Все контактные данные в аккаунте и на сайте который дорабатываем.