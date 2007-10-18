Переодевалка для игры

Ищем профессионального веб-программиста для написания крупного проекта. (Front end, Back end) Профессиональное владение PHP/MYSQL, Ajax, TML, CSS, XML, JavaScript! Иметь опыт работы с различными API (flickr, amazon, facebook etc.), плат. системы типа paypal, 2checkout, authorize.net. Свободное владение English Работу выполнять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна переодевалка типа такой. с такиме же функциями загрузки сохранением http://a-koss.ru/primer/
желательно в другом стиле не делать копию
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