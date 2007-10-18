Интеграция дизайна в Битрикс.

http://www.kotodom.ru/board/cat01.phtml Нужно сделать похожу доску по возможностям и функционалу. (регистрация юзеров, личный кабинет с возможностью поднимать объявление наверх и т.д.) Желательно чтоб скрипт был через смарти. Пишите сроки и цену сюда или в личку.