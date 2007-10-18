Интеграция дизайна в Битрикс.

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки161 просмотр
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Добрый день.

Нужно интегрировать дизайн в Битрикс. Создать структуру. Наполнить сайт. Исполнитель должен быть из Киева.

Заявку прошу подавать в формате:

Готовые проекты на Битрикс : Срок : Стоимость.

Спасибо всем.

16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
click
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$300
6 дней
Работа оплачена
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