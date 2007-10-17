Multiple MySQL database driven websites

$5000
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки341 просмотр
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Multiple database driven websites

Toronto based customer is looking for an experienced web programmer to transfer several html to dynamic php websites.

Requirements: experience - from 3 years, php, mysql, JavaScript, Dreamweaver templates, xml sitemaps, some knowledge of Flash and action script.

English language - reading, writing,

Speaking is not required.

Sites to redesign:

http://neosurrealism.artdigitaldesign.com

http://artdigitaldesign.com

http://funnyartpictures.com

The prototype of what I am looking for could be seen at

http://fantasyartdesign.com or

http://artist-3d.com

Множественные веб-сайты с базами данных.

Клиент из Торонто, ищет опытного веб-программиста, нужно перевести несколько сайтов с html- до динамических php-сайтов.

Требования: опыт от 3 лет, php, mysql, JavaScript, Dreamweaver шаблоны xml sitemaps , некоторые знания Flash и action скрипта.

Английский язык - чтение, письмо,

Говорить - не требуется.

MySQL
16 лет назад
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George Grie 
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