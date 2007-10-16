Система редактирования сайтов (WYSIWYG, AS3)

$1000
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток, друзья :)

Нужны 2 флэш-программиста. Опыт работы от 2х лет.

Работа на 2-3 месяца. Частичная или полная занятость.

Удаленная работа. Оплата 20-25 000 рублей в месяц (в зависимости от

собеcедования, возложенных задач).

Создается удобная и доступная система редактирования сайтов по

концепции WYSIWYG. Все на флэше.

Успешный проект, классная профессиональная команда.

Мы ждем позитивных, оппытных, надежных людей!

Судариков Андрей

16 лет назад
motionman
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доделать сайт

    $150

    Нужно доделать сайт. Все сорсы будут предоставлены, флеш, xml фото-галлерея, фотографии, psd. Сайт сделан с использованием actionscript. Срок исполнения - 1 неделя максимум (работы на день от силы, все страници одинаковые, кроме контактов) Вот ссылки: Флеш http://preved.ws/excel-events/ Фотошоп http://preved.ws/excel-events/excel-events-home-catering.html http://preved.ws/excel-events/excel-events-home-function.html http://preved.ws/excel-events/excel-events-home-furniture.html http://preved.ws/excel-events/excel-events-secondary-1.html Вот подробное ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Атоматизировать систему размещения конкурсов

    Необходимо автоматизировать следующие разделы 1. Аукционы - http://www.partizansk.org/page/konkurs/auction.html 2. Открытые конкурсы - http://www.partizansk.org/page/konkurs/open_konkurs.html 3. Запросы котировок - http://www.partizansk.org/page/konkurs/zk.html 4. Реестр муниципальных контрактов - http://www.partizansk.org/page/konkurs/reestr_dogovorov.html В первых 3-х добавить колонку "информация от УФАС" , в реестре контрактов она не нужна. Нужно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Супер-проект-2007

    $500

    интересует создание и програмирование сайтов несколько штук, подробности по почте, пишите на мыло строго по адресу [email protected] сообщите ваш е-мейл и аську спасибо заранее.Проектов несколько интересные .пРОЕКТЫ СОЗДАЮ Я ЧАСТНОЕ ЛИЦО БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Парсер Яндекс.директ

    $50

    Необходимо написать php-скрипт (работать будет на виртуальном хостинге с поддержкой php). Пользователь вводит в форму "слово/словосочетание" (например, "курсы английского языка") по одному на строку. Словосочетание "курсы английского языка" передается на http://direct.yandex.ru/search и мы получаем ответ По запросу «курсы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создать простую CMS с редактированием облака тэгов

    $39

    Требуется создать простую CMS с возможностью формирования облака тэгов. ОПИСАНИЕ: Система ведет учет и контроль интересов пользователей интернета после их авторизации на специализированном сайте. Пользователь характеризуется уникальным номером учетной записи, именем, паролем, адресом электронной почты. Сайт, посещенный ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипты парсинга

    $250

    Требуются скрипты парсинга с новостных сайтов (всего 3 сайта). Бюджет - до 300уе за все. Есть тестовое задание (оплачивается). Оплата через защищенные платежи.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Установка СМС "Битрикс.Старт", прикрутка шаблона .

    Пункт один: Что требуется: установка СМС "Битрикс.Старт", прикрутка шаблона. Пункт два: От соискателя: цена, сроки, портфолио. Пункт три: Писать ТОЛЬКО в ICQ: 46-58-46 Пожалуйста, по пункту два скидывайте информацию в ICQ. С уважением, Игорь

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад