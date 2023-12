Нужно доделать сайт. Все сорсы будут предоставлены, флеш, xml фото-галлерея, фотографии, psd. Сайт сделан с использованием actionscript. Срок исполнения - 1 неделя максимум (работы на день от силы, все страници одинаковые, кроме контактов)

Вот ссылки:

Флеш

http://preved.ws/excel-events/

Фотошоп

http://preved.ws/excel-events/excel-events-home-catering.html

http://preved.ws/excel-events/excel-events-home-function.html

http://preved.ws/excel-events/excel-events-home-furniture.html

http://preved.ws/excel-events/excel-events-secondary-1.html

Вот подробное описание:

1. При наводе на красный блок (они все красные должны быть) он должен сначала расширяться и сразу должна появиться соответствующая разделу картинка (fade in)

2. При нажатии на картинку дожен открыться соотв раздел. Каждый из разделов выглядет одинакого, слева - text/scroll bar, справа - соотв разделу xml photo gallery с istockphoto.com . Кроме contact us - там вместо текста будет форма отправки.

Подробнее о том как появляется второстепенная страница после клика на картинку.

а) 5 блоков быстро трансформируються в 5 кнопок на верху, т.е меняют height и как-бы уходят наверх.

б) Content frame fades in. Text fades in. Gallery fades in. - На все 2 секунды.

3. На второстепенных страницах меню также должно раздвигаться on mouse over, при этом цвет кнопки становиться белым а текст красным.