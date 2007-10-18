Скрипты парсинга

Пункт один: Что требуется: установка СМС "Битрикс.Старт", прикрутка шаблона. Пункт два: От соискателя: цена, сроки, портфолио. Пункт три: Писать ТОЛЬКО в ICQ: 46-58-46 Пожалуйста, по пункту два скидывайте информацию в ICQ. С уважением, Игорь