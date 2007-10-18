Скрипты парсинга

$250
Веб-программированиеЗавершен20 заявок321 просмотр
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Требуются скрипты парсинга с новостных сайтов (всего 3 сайта).

Бюджет - до 300уе за все.

Есть тестовое задание (оплачивается).

Оплата через защищенные платежи.

16 лет назад
voloshuk
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Serhiy_IF
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
С заданием справился быстро и на отлично. Решением остались довольны. +1.