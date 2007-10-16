Нужен модуль для OSCommerce

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка131 просмотр
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Предоставить модуль для OSCommerce. Нужен модуль который будет нормально отображать картинку в уменьшеном виде (создавать автоматьм маленькие превью), тоесть маленькие превью и большие, в стандартном он не создает маленькие изображения а просто маштабирует их, а при нажатии открываеться всплывающая в полный размер, сайт - www.leo-na.ru

Качество маленьких превью не удовлетворительное так как видны пиксели можете посмотреть на сайте, в разделе ручки.

С Вашей стороны нужна демо, для оценки пригогодности модуля.

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16 лет назад
sadik53
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
RHSC
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
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задача была поставлена четко, быстро проверена и оплачена.
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