Нужен модуль для OSCommerce

Предоставить модуль для OSCommerce. Нужен модуль который будет нормально отображать картинку в уменьшеном виде (создавать автоматьм маленькие превью), тоесть маленькие превью и большие, в стандартном он не создает маленькие изображения а просто маштабирует их, а при нажатии открываеться всплывающая в полный размер, сайт - www.leo-na.ru

Качество маленьких превью не удовлетворительное так как видны пиксели можете посмотреть на сайте, в разделе ручки.

С Вашей стороны нужна демо, для оценки пригогодности модуля.

Оплата 50р. Яндекс деньгами