Мелкая доработка whois скрипта

Существует сайт http://www.polnet.ru Требуется: 1) Привязать его на качественную админку. Либо написать свою под данный сайт. 2) Требования: - Админка должна быть простая ни чего лишнего, что было любому сразу понятно как ей пользоватся и ...
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Работа на пару минут, нужно сделать что-б скрипт брал строчку из файла делал whois запрос, c результата брал одну нужную строчку и записывал в отдельный файл, было-б неплохо сделать его многопоточным.
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