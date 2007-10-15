Разработка серверных WEB приложений

Приглашаем программиста, или команду разработчиков для реализации независимого модуля организации документов с информацией контроля доступа из следующих источников данных:

- Lotus Notes/Domino Server

- Microsoft Exchange Server

- Microsoft SharePoint Portal Server

- EMC Documentum

Если у Вас, или вашей команды есть такой опыт в работе с вышеуказанными источниками данных, то мы будем рады рассмотреть возможность удаленного сотрудничества по реализации этого проекта.

Стоимость проекта оговаривается дополнительно при согласовании сроков и количества привлекаемых программистов.