Скрипт к XML-интерфейсу

Требуется написать скрипт для организации XML-интерфейса(+HTTPS) с сайтом Expedia для обновления цен в отелях. XML-спецификация Expedia QuickConnect прилагается.

Так же можно ознакомиться с продуктом на их сайте: http://www.expediaquickconnect.com/ - требуется зарегистрироваться.

Цены сейчас делаются в Excel, буду так же благодарен за предложение как наилучшим способом наладить их сквозной импорт в Expedia.

Прошу писать только тех кто познакомился со спецификацией, представляет о чем идет речь и имеет опыт работы с XML. В качестве канала общения обязательно иметь голосовой контакт, лучше всего скайп.