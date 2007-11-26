Социальная сеть на основе phpfox/dzoic/.

Привет! Нужно сделать форму отправки e-mail Все подробности в ICQ: 371-827-442
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Социальная сеть предсказателей, прогнозистов и "угадывателей":
*ГОТОВ РАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ*
Просьба писать срок и цену за которую готовы взяться
Нужен человек, который сможет поддерживать систему в дальнейшем, дорабатывать дополнительные
функции по необходимости. Естественно за отдельную плату.
База пользователей. У каждого члена свой блог, список френдов и френдлента с возможностью читать ее по RSS.
Каждый пользователь при регистрации, помимо контактных данных выбирает свой профиль (профессию)
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ (ясновидящий, пророк): я точно знаю будущее, у меня дар пророчества
ПРОГНОЗИСТ: я аналитик, предсказываю события на основе рационального анализа
ВЕЗУНЧИК: предсказываю события полагаясь на удачу и мне часто везет
ИНТУИТИВНЫЙ: я не могу заглянуть в будущее, но интуиция мне подсказывает..
ЗЕВАКА: Просто любопытно...
Для каждой профессии свой значок возле имени пользователя. И отдельно пользователь может залить иконку (аватар) (так же как в ЖЖ)
У каждого пользователя следующие характеристики:
- Профиль (профессия)
- Количество правильных предсказаний;
- Количество неправильных;
- Общая оценка этого пользователя другими пользователями;
- Общий рейтинг предсказателя (вычисляется на основе предыдущих трех);
- Список communities в которых состоит пользователь
Конечно во всех постах, как у авторов постов, так и у авторов комментариев на манер обычных блогов, видны значки с именем пользователя
на которые можно щелкнуть и посмотреть профайл пользователя со всеми указанными выше данными.
Щелкаешь на значек - попадаешь на профайл пользователя
Щелкаешь на имя - попадаешь на блог пользователя
В профайле можно поставить оценку данному пользтвателю (1-5).
Можно взять за основу один из известных готовых платформ для социальных сетей: phpfox, dzoic, drupal или что-то еще, по общей договоренности.
Кроме обычных постов в своем блоге, пользователь может создать голосование/опрос.
При создании опроса, он пишет вопрос, пишет варианты ответов, выбирает категории,
вбивает таги и пишет предположительную дату когда станет известен "верный" ответ.
После этого заголовок голосования попадает на главную страницу сайта.
Список заголовков там выглядит примерно как на reddit.com или digg.com
Когда посетитель щелкает по заголовку, он раскрывается и появляются
варианты ответов в случае если пользователь еще не голосовал и текущие результаты если он уже голосовал.
Список голосований на главной странице по умолчанию формируется на основе популярности вопросов: чем большее количество
людей приняло участие в голосовании по этому вопросу, тем выше он расположен в списке. Это похоже на digg.
Когда событие о котором было голосование уже произошло, автор создавший этот опрос,
выбирает специальную опцию для этого опроса и указывает, какойже вариант ответа был верный.
После чего всем пользователям принимавшим участие в этом голосовании начисляются очки.
Если он ответил правильно +1 к его правильным_ответам
Если неправильно +1 к неправильным_ответам
МЕНЮ
Категории: Politics, Finance, Sports, Music&Movies, Religion, Other
Выбирая категорию, перед пользователем выводится список из опросов соответствующей категории
Ниже расположено: HOT, New, Results, Top foretellers, Communities
При выборе HOT: Список формируется на основе популярности. Чем большее количество
людей приняло участие в голосовании по этому вопросу, тем выше он расположен в списке
При выборе NEW: Чем новее опрос, тем выше он расположен
При выборе Results: Список формируется только из тех опросов для которых уже известен верный ответ.
Top foretellers: выводит список пользователей с наибольшим рейтингом предсказателя.
1.
2. ....
При выборе Communities, выводится список существующих сообществ, с возможностью сортировать
по названию и количеству членов. Напротив каждого имени сообщества - имя создателя и кнопка Join, после нажатия на которую это сообщество добавляется к списку сообществ в которых состоит пользователь. Отдельно вверху кнопка Create Community для создания сообществ. После нажатия
вводится имя сообщества и description. После чего сообщество добавляется к общему списку.
Например
Super Mega Predskazateli zemletryaseniy mega_user Join
...
ПОИСК
На главной странице поле для поиска.
Поиск происходит как по тексту вопросов, так и по тагам.
АДМИНКА
Ну само собой удалять/редактировать пользователей, их опросы и результаты
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