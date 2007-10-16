Отпарсить несложное

Необходимо отпарсить странички (все ссылки что внизу скопом идут) на http://www.cygnussupply.com/

Тип данных:

[код запчасти]__[марка]__[описание]

"__" - двойное подчёркивание

пример как это выглядит на исходнике:

36L8906 - IBM - NETFINITY 5500 VOLTAGE REGULATOR

36L8907 - IBM - NETFINITY 8500R 750W POWER SUPPLY

как должно быть

36L8906__IBM__NETFINITY 5500 VOLTAGE REGULATOR

36L8907__IBM__NETFINITY 8500R 750W POWER SUPPLY

Учтите, что совпадения могут быть за вторым вхождением по =[пробел-тире-пробел]

! т.е. в описаниях запчасти

Соответственно в строке парсер должен обрабатывать ТОЛЬКО ДВА ПЕРВЫХ вхождения.

Также заметьте, что есть и такие описания - http://www.cygnussupply.com/6500568.htm

не попадающие в парсер.

Нужно все в TXT.