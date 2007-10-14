Многопоточный ftp загрузчик файлов на сервера

$50
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Задание.

Написать программу на дельфях или С+ или скрипт на PHP- 4.1.+ который обеспечил автоматическую многопоточную загрузку на сеть сайтов (ftp серверов фри-хостингов) определенных пользователем файлов и папок с локального компьютера или сервера. Должно быть реализовано два режима работы.

1. Один к многим.

2. Многие к многим.

В первом режиме программа делает загрузку по списку ftp серверов одной группы файлов и папок указанных ей. То есть, на все сервера из данного ей списка будут загружены одинаковые данные.

Во втором режиме программа на каждый сервер из списка загружает отдельный блок файлов. Выгрузка всех файлов происходит в бинарном режиме. Режим работы многопоточный регулируемый опционально пользователем.

Реализовать опционально возможность давать программе указание архивировать файлы в ZIР архивы перед выгрузкой, а после загрузки распаковывать их на удаленном сервере и удалять архив.

Реализация и алгоритм работы.

Программе на входе дается файлом настроек список ftp серверов в стандартном формате, а также указания на папки в которые следует загрузить файлы и папки на каждом из этих серверов, если при подключении по умолчанию сразу на удаленном сервере не открывается нужная папка.

В директорию UPLOAD1 помещаются файлы и папки которые нужно будет выгрузить на эти сервера.

После запуска программа начинает, в многопоточном режиме подключатся к серверам из списка, и загружать в указанные в настройках серверные папки, все файлы с папки с локальной директории UPLOAD1 которые в ней находятся. Количество одновременно работающих потоков выгрузки определяет пользователь опционально от 1 до 50, устанавливая его в окне настроек программы. При выгрузке программа в случае присутствия на удаленном сервере файлов и папок с такими же именами, заменяет их на новые.

В процессе работы программы она ведет лог работы и в случае неудачных подключений или ошибок, делает запись в лог ошибок, указывая с каким сервером была проблема. При удачном завершении процесса загрузки на ftp сервер программа удаляет его из списка серверов. То есть, в случае какого либо збоя в работе программы, остается список еще не обработанных серверов.

При работе по второму варианту, программа также на входе получает список ftp серверов, но выгрузка происходит с папки UPLOAD2 в которой размещены стандартные папки с именами 1, 2, 3, 4,….N в этих паках лежат файлы и паки которые нужно выгрузить на сервера. Программа берет из списка ftp серверов первый сервер и загружает на него файлы с паки под номером 1, потом берет второй ftp сервер и выгружает на него файлы с папки 2 и т.д. Если в процессе работы, какой то из ftp серверов оказался недоступным, тогда программа пропускает его, а также пропускает папку которая соответствовала ему по порядковому номеру. В файл лога ошибок делается запись где указывается сервер и номер его папки. При удачном завершении процесса загрузки на ftp сервер программа удаляет его из списка серверов.

При загрузке файлов в ZIP архивах реализовать возможность опционально давать программе указание запускать распаковку этих файлов на удаленном сервере и удалять сами архивы с сервара после распаковки.

16 лет назад
FOX555
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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