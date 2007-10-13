Необходимы точные данные для системной прорисовки контуров районов в API GoogleMaps. Как это сделано на wikimapia.com Необходимы следующие контуры: 1 этап ) Москва - административные и муниципальные округа Москвы и МО 2 этап ) Россия ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется портал знакомств (лидер по посещаемости в своем сегменте), необходима его модернизация.
Основные направления:
Усовершенствование функционала.
Создания видеочата со сквозной регистрацией портал-форум-блог-чат.
Создание платных сервисов.
Обновление дизайна.
Администрирование.
Инициатива и креативность приветствуются.
Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
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