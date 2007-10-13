Портал знакомств

$5000
Веб-программированиеЗакрыт18 заявок448 просмотров
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Имеется портал знакомств (лидер по посещаемости в своем сегменте), необходима его модернизация.

Основные направления:

Усовершенствование функционала.

Создания видеочата со сквозной регистрацией портал-форум-блог-чат.

Создание платных сервисов.

Обновление дизайна.

Администрирование.

Инициатива и креативность приветствуются.

Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

16 лет назад
RedKing
56 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
itterra
NaN летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад