Необходимо определить причину ошибки и предложить варианты ее решения. Ошибка возникает в случае 1) автоматической отправки сообщения CreateUserWizard'ом 2) отправки с помощью SmtpClient Трассировка стека: [FormatException: Недопустимый знак в заголовке электронной почты.] System.Net.BufferBuilder.Append(String value, Int32 offset, ...
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Нужно для новой онлайн игры написать несколько флэш-игр.
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