Флэш-игры

Веб-программированиеЗавершен12 заявок243 просмотра
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Нужно для новой онлайн игры написать несколько флэш-игр.

16 лет назад
cetegus
Россия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Edgar
Эдгар 
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$400
Работой Эдгара Викторовича вполне удовлетворён. Быстро и вполне устроило по стоимости.
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