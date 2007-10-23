ПХП скрипт из тхт файлов в базу МуСКЛ

Требуется скриптик на пхп, который будет выдирать куски текста из док и тхт файлов и постить в вордпресс через XMLRPC или напрямую в базу. Признак выдирания - количество строк или другой шрифт - размер шрифта и т.д. Сразу говорите цену и срок, за какие сделаете