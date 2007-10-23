ПХП скрипт из тхт файлов в базу МуСКЛ

$50
Веб-программированиеЗавершен16 заявок358 просмотров
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Требуется скриптик на пхп, который будет выдирать куски текста из док и тхт файлов и постить в вордпресс через XMLRPC или напрямую в базу. Признак выдирания - количество строк или другой шрифт - размер шрифта и т.д. Сразу говорите цену и срок, за какие сделаете

16 лет назад
alfapg
Гость 
56 летНидерланды
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
alexeibs
Алексей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
Заказывал скрипт на PHP. Сделал все так как просил и всроки. Замечания и пожелания доделал практически моментально. Работой доволен.