Перевод интернет-магазина на систему Bitrix

Движок www.phpshop.ru Создать и прикрутить к каталогу аналог (более простой) Яндекс-Гуру Цена вопроса и номер Вашей аси.
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Нужно перевести сайт Korzinka.uz на систему Bitrix. Существующий сайт работает на основе DSite.
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