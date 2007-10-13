Перевод интернет-магазина на систему Bitrix

$1000
Веб-программированиеЗакрыт18 заявок242 просмотра
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Нужно перевести сайт Korzinka.uz на систему Bitrix. Существующий сайт работает на основе DSite.

www.korzinka.uz

16 лет назад
akmalpaiziev
Paiziev Akmal 
39 летУзбекистан
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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