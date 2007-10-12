Нужно дописать скрипт

По имеющейся структуре данных, скриншоту с комментариями (прикреплен) и устным комментариям сделать форму на php+mysql+smarty. Форма встраивается в существующий проект. Пояснение к скриншоту: редактирование списка страховых компаний, редактирование платежей, исправление полисов пациентов. Редактирование цен - прямо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть скрипт импорта CSV в msql, нужно его оптимизировать
Подробности по icq 4-0-9-0-1-0-3-5-9
или на мыло plaha(собака)i.ua
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